Singapore PostADR Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Stimmung der Anleger gegenüber den Aktienkursen wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Nach einer Untersuchung unserer Analysten auf verschiedenen sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die Kommentare zu Singapore Post neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Aufgrund dieser Analyse wurde die Aktie als "Neutral" eingestuft, was bedeutet, dass die Stimmung insgesamt als neutral betrachtet wird.

In Bezug auf die vergangene Jahresperformance im Vergleich zur durchschnittlichen Performance im Sektor "Industrie" zeigt sich, dass die Rendite von Singapore Post mit -9,55 Prozent um mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Bereich "Luftfracht und Logistik" liegt die Rendite mit -6,93 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs der Singapore Post bei 0,48 SGD liegt, während die Aktie selbst bei 0,475 SGD gehandelt wird. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 0,46 SGD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Neben den harten Faktoren werden auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zur Einschätzung einer Aktie herangezogen. In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Singapore Post in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso gab es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Singapore Post daher als "Neutral"-Wert betrachtet.