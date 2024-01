Singapore PostADR Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die technische Analyse von Singapore Post zeigt, dass sich die Aktie in einem neutralen Trend befindet. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt weist darauf hin, dass der letzte Schlusskurs von 0,465 SGD auf ähnlichem Niveau liegt (-3,12 Prozent Abweichung im Vergleich zum längerfristigeren Durchschnitt). Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,46 SGD liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,09 Prozent). Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Singapore Post-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich ebenfalls als neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und nur geringfügige Veränderungen in der Stimmung zu verzeichnen sind. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI als auch der RSI25 weisen auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für die Singapore Post-Aktie auf Basis der technischen Analyse, Anleger-Stimmung, Buzz und des Relative Strength Index.