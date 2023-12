Singapore PostADR Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken neutral in Bezug auf das Unternehmen Singapore Post. Weder positive noch negative Themen wurden von Anlegern diskutiert. Daraus resultiert eine neutrale Bewertung der Aktie durch die Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Singapore Post derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,49 SGD, während der Aktienkurs bei 0,46 SGD liegt, was einer Abweichung von -6,12 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 0,47 SGD ergibt eine Abweichung von -2,13 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie aktuell als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Werte von 50 Punkten für den 7-Tage-RSI und 25-Tage-RSI bestätigen diese Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist die Singapore Post eine Dividendenrendite von 1,21 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,96 liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie durch die Redaktion.

Insgesamt spiegeln die verschiedenen Analysen eine neutrale bis schlechte Bewertung der Singapore Post-Aktie wider, sowohl in Bezug auf die technische Analyse als auch die Dividendenpolitik.