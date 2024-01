Singapore PostADR Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Wertpapiers bestimmt. Der RSI der Singapore Post-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 40, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 38,46 und bestätigt somit das "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich zur Industrie liegt die Rendite der Singapore Post-Aktie in den letzten 12 Monaten bei -9,55 Prozent, was mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Luftfracht und Logistik"-Branche, die eine mittlere Rendite von -5,17 Prozent aufweist, liegt die Singapore Post mit 4,37 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich in den Diskussionen in den sozialen Medien eine überwiegend positive Einstellung gegenüber der Singapore Post in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei der Singapore Post-Aktie durchschnittlich bis neutral sind, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs, der Aktienkursentwicklung und der Anlegerstimmung ein neutrales bis schlechtes Rating für die Singapore Post-Aktie.