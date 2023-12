Singapore PostADR Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der RSI von Singapore Post beträgt 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 52,94, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

Im Branchenvergleich erzielte Singapore Post in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,55 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche im Durchschnitt um -11,38 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,84 Prozent im Branchenvergleich für Singapore Post. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,44 Prozent hatte, lag Singapore Post um 4,1 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich ergibt sich ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Singapore Post bei 0,49 SGD liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 0,46 SGD liegt und damit einen Abstand von -6,12 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,46 SGD, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Singapore Post in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen identifiziert, was zu der Einschätzung "Neutral" für die Aktie führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungsfaktoren ein "Neutral"-Rating für die Aktie von Singapore Post.