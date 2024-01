Singapore Myanmar Investco Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Smi Vantage eingestellt waren. Weder besonders positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Smi Vantage daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 56 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Smi Vantage damit 56,01 Prozent über dem Durchschnitt (-0,01 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -1,1 Prozent. Smi Vantage liegt aktuell 57,1 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Bei der Bewertung des Sentiments und des Buzz-Faktors spielt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität. Daher erhält Smi Vantage in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Smi Vantage daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Smi Vantage wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Smi Vantage weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt auch an, dass Smi Vantage weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Smi Vantage-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.