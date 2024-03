Singapore Myanmar Investco Aktie: Füße still halten!

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und das Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Smi Vantage wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Smi Vantage in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +23,48 Prozent im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche erzielt und eine Überperformance von 20,25 Prozent im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die aktuelle Dividendenrendite für Smi Vantage liegt bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnittswert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigt, dass Smi Vantage in den letzten zwei Wochen positiv diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt in die positive Richtung, und die Aktie erhält heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wird Smi Vantage daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments zugeschrieben.