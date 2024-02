Singapore Kitchen Equipment Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) verwendet, um das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 zu normieren. Der RSI-Wert für Singapore Kitchen Equipment liegt bei 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Singapore Kitchen Equipment derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,06 SGD, während der Kurs der Aktie bei 0,059 SGD liegt, was einer Abweichung von -1,67 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,06 SGD, was einer Abweichung von -1,67 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Singapore Kitchen Equipment im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,36 Prozent erzielt, was 37,86 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt -9,07 Prozent, wobei die Aktie von Singapore Kitchen Equipment aktuell 37,3 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Singapore Kitchen Equipment eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielt werden, was 3,92 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit ergibt sich eine Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".