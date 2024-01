Singapore Kitchen Equipment Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell liegt der RSI der Singapore Kitchen Equipment bei 50, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 50 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor hat die Singapore Kitchen Equipment im letzten Jahr eine Rendite von -46,36 Prozent erzielt, was 41,32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Maschinen-Aktien liegt sie mit -4,44 Prozent um 41,92 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage um -1,67 Prozent abweicht, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt einen Wert von -1,67 Prozent und führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität rund um die Singapore Kitchen Equipment mittelmäßig ist, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Singapore Kitchen Equipment sowohl aus technischer Analyse als auch aus dem Sentiment eine neutrale Einstufung.