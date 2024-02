Singapore Kitchen Equipment Aktie: Was könnte passieren?

Die Singapore Kitchen Equipment-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt mit einem Schlusskurs von 0,06 SGD gehandelt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,059 SGD, was einem Unterschied von -1,67 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen mit 0,06 SGD einen ähnlichen letzten Schlusskurs auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für die Singapore Kitchen Equipment-Aktie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Singapore Kitchen Equipment liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 50 keine Anzeichen von Überkauft- oder Überverkauftsein. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um die Singapore Kitchen Equipment-Aktie wider. Weder positive noch negative Ausschläge wurden beobachtet, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Singapore Kitchen Equipment mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,93 Prozent in der "Maschinen"-Branche, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion führt.