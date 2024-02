Singapore Kitchen Equipment Aktie: Bloß aufpassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands plc":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Singapore Kitchen Equipment liegt derzeit bei 74,68, was 244 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 21 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aktuell überbewertet ist, weshalb sie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -46,36 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Singapore Kitchen Equipment damit 37,86 Prozent unter dem Durchschnitt (-8,51 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt -9,07 Prozent, wobei Singapore Kitchen Equipment aktuell 37,3 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen zu Singapore Kitchen Equipment in den sozialen Medien. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf Dividenden liegt die Dividendenrendite von Singapore Kitchen Equipment bei 0 %, was einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,92 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenbranche bedeutet. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Insgesamt sind die Kennzahlen und Bewertungen zu Singapore Kitchen Equipment derzeit überwiegend negativ, was Anleger und Investoren möglicherweise zur Vorsicht mahnen sollte.