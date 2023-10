Singapore FinTech Festival 2023: Den Grundstein für die Finanzwelt von morgen legen

Singapur (ots) -- Seit Gründung 2016 ist SFF23 das 8. Singapore Fintech Festival- Veranstalter erwarten über 65.000 Teilnehmer von Zentralbanken und Regulierungsbehörden sowie aus der Finanzindustrie- und FinTech-Branche- Ein Schwerpunkt ist der Einsatz von KI u. a. durch Aufsichtsbehörden, im Risikomanagement undVerbraucherschutz, sowie bei der Beschleunigung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Zukunft und im Kampf gegen wirtschaftliche UngleichheitSeit seiner Gründung im Jahr 2016 hat sich das Singapore Fintech Festival (SFF23) zu einer Bewegung und Community entwickelt, die die Finanzwelt der Zukunft kontinuierlich weitentwickelt. Auch in diesem Jahr liegt der Fokus erneut auf der Weiterentwicklung der Finanzwelt und ihrer Stakeholder.Die Bedeutung des Singapore Fintech Festivals wird nicht zuletzt durch die hochkarätigen Teilnehmer unterstrichen. Hierbei legen die Veranstalter besonderen Wert auf eine ausgewogene Mischung aus Vertretern von Zentralbanken, Regulierungsbehörden, Entscheidungsträgern der Finanzdienstleistungsindustrie, FinTech sowie des Kapitalmarkts. Zugesagt haben unter anderen bereits folgende Persönlichkeiten:- Ajay Banga, Präsident der Weltbank,- Ravi Menon, Managing Director der Monetary Authority ofSingapore,- Anil Wadhwani, Chief Executive Officer von Prudential plc,- Bill Winters, Group Chief Executive von Standard Chartered,- Hon Caroline D. Pham, Kommissarin der U.S. CommodityFutures Trading Commission- Eric Jing, Chief Executive Officer von Ant Group,- François Villeroy de Galhau, Gouverneur der Banque de France,- Mairead McGuinness, Kommissarin für Finanzdienstleistungen, Finanzstabilität und Kapitalmärkte der Europäischen Kommission und viele andere.4 aufregende TageDie Veranstalter, die Monetary Authority of Singapore (MAS) und Elevandi, eine aus der MAS ausgegründete non-profit Organisation, bereiten sich darauf vor, mehr als 65.000 Teilnehmer aus über 130 Ländern zu einem einwöchigen Festival willkommen zu heißen. Das SFF23 beginnt am 14. November mit dem "Capital meets Policy Dialogue" und dem "Elevandi Insight Forum". Vom 15. bis 17. November findet die eigentliche Messe statt. Während dieser Veranstaltungstage erwarten die Besucher, zahlreiche Roundtable-Diskussionen und interaktive Workshops zu Schwerpunktthemen, Vortrags- und Diskussionsbühnen sowie über 800 Aussteller.Weiterentwicklung des FinanzsystemsKonzepte wie digitale Zentralbankwährungen (CBDCs), tokenisierte Einlagen, Stablecoins und mehr stellen traditionelle Vorstellungen von Währung, Einlagen und Geldvermögen in Frage Im Rahmen des SFF23 wird erkundet, wie digitale Vermögenswerte und öffentliche Güter (Daten, Identität etc.) unsere finanzielle Zukunft gestalten. In Verbindung mit der digitalen öffentlichen Infrastruktur haben diese digitalen Vermögenswerte das Potenzial, ein effektiveres Finanzsystem zu schaffen, das wirtschaftliche Ungleichheitenangeht.Revolution des RisikomanagementsIn einer Ära, die von Klimawandel, Cyberbedrohungen, wirtschaftlichen Veränderungen, geopolitischen Spannungen und gleichzeitig schnellen technologischen Fortschritten geprägt ist, ist ein effektives Risikomanagement von größter Bedeutung. Das SFF23 wird untersuchen, inwiefernTechnologie wie beispielsweise AI, Daten und innovative Finanzprodukte das Risikomanagement weiter entwickeln können. Ziel muss sein, Unternehmen, Regierungen und die Gesellschaft dabei zu unterstützen, die Komplexitäten des digitalen Zeitalters zu bewältigen und ihre Interessen gegen unvorhergesehene Bedrohungen zu schützen.KI: Treibende Kraft für Wachstum durch verantwortungsvolle InnovationDas exponentielle Wachstum von KI-Applikationen ist in aller Munde und wird durch Milliarden von Risikokapitalgebern weiter angeheizt. Die SFF23-Community wird aus erster Hand erleben, wie sich KI auf Finanzdienstleistungen auswirkt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Wachstum, Akzeptanz und sorgfältiger Risikominderung. Es geht darum, Vertrauen, Sicherheit und langfristigen Erfolg zu fördern. Der Fokus wird unter anderem auf dem Einsatz von KI durch Aufsichtsbehörden liegen. Dabei ist der Verbraucherschutz ebenso ein wesentliches Ziel wie auch der beschleunigte Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft, sowie der Kampf gegen wirtschaftliche Ungleichheit."Wer das SFF23 versäumt, versäumt auch die Zukunft." so bringt es Sopnendu Mohanty abschließend auf den Punkt. "Regulierungsbehörden, Zentralbanker, Führungskräfte von Tech-Unternehmen, Finanzinstituten und Investoren dürfen das SFF23 nicht verpassen. Das SFF23 ist der Ort, an dem Ideen zu Innovationen werden, Verbindungen zu Kooperationen führen und die Zukunft der Finanzwelt aktiv gestaltet wird. Wir sind kein Event. 