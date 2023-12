Singapore Exchange Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Singapore Exchange als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert liegt bei 53,33 und der RSI25-Wert bei 45,63, was beide als "Neutral" bewertet werden. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Singapore Exchange diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch automatische Analysen zeigen, dass vor allem positive Signale im Vordergrund standen.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Singapore Exchange bei 11,95 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 9,58 SGD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -19,83 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 9,56 SGD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,19 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt die Singapore Exchange damit 16,85 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt -9,38 Prozent, wobei die Singapore Exchange aktuell 17,57 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.