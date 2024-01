Singapore Exchange Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Singapore Exchange-Aktie beträgt aktuell 36, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 36,62, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Singapore Exchange in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden besonders positive Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Singapore Exchange bei 9,81 SGD liegt, was einem Abstand von -18,18 Prozent vom GD200 (11,99 SGD) entspricht, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 9,58 SGD auf, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Zusammenfassend wird der Kurs der Singapore Exchange-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Singapore Exchange-Aktie bei 12,48 Prozent, was mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,85 Prozent kommt, liegt die Singapore Exchange mit 20,34 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.