Singapore Exchange Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Aktienkurs der Singapore Exchange hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,72 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -7,49 Prozent gefallen, was bedeutet, dass die Singapore Exchange eine Outperformance von +21,21 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -6,98 Prozent im letzten Jahr, wobei die Singapore Exchange um 20,69 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird der Singapore Exchange ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

Die Anleger-Stimmung bei der Singapore Exchange in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Singapore Exchange-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 10,26, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 43,9 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 11,97 SGD für den Schlusskurs der Singapore Exchange-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 9,83 SGD, was einen Unterschied von -17,88 Prozent darstellt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 9,56 SGD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+2,82 Prozent) liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird der Singapore Exchange somit auf der Basis der einfachen Charttechnik ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung zugesprochen.