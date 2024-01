Singapore ExchangeADR ist zurück!

Die Singapore Exchange weist in der technischen Analyse eine gemischte Kursbewertung auf. Der aktuelle Kurs liegt bei 9,81 SGD, was einer Entfernung von -18,18 Prozent vom GD200 (11,99 SGD) entspricht. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal. Im Vergleich dazu steht der GD50, der bei 9,58 SGD liegt, was einem Abstand von +2,4 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend kann der Aktienkurs als "Neutral" bewertet werden, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über die Singapore Exchange in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Singapore Exchange mit 12,48 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche liegt die Rendite mit 20,34 Prozent deutlich darüber.

Die Anleger-Stimmung bei der Singapore Exchange ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt. Die Analyse der Meinungen und Äußerungen aus den sozialen Medien ergab 0 "Schlecht"- und 3 "Gut"-Signale, was zu einer insgesamt "Gut" Empfehlung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung der Anleger-Stimmung.