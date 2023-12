Singapore ExchangeADR Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Singapore Exchange weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,32 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,44 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz kann festgestellt werden, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht daher ebenfalls einer "Neutral"-Wertung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Singapore Exchange mit einem Wert von 17,88 unter dem Durchschnitt der Branche "Kapitalmärkte" von 23. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" angesehen werden kann.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit grünen Stimmungsbarometern an zehn Tagen und neutralen Einstellungen an einem Tag. Die Anleger haben sich in den letzten Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen ausgetauscht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung für die Aktie der Singapore Exchange.