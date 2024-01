Singapore ExchangeADR Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Singapore Exchange-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet. Der aktuelle Kurs liegt bei 9,68 SGD und ist damit 19,2 Prozent niedriger als der GD200 (11,98 SGD), was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Im Vergleich dazu beträgt der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, 9,58 SGD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +1,04 Prozent beträgt. Somit wird der aktuelle Kurs der Singapore Exchange-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Singapore Exchange im letzten Jahr eine Rendite von 12,48 Prozent erzielt, was 19,4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -7,42 Prozent, wobei die Singapore Exchange aktuell 19,9 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Singapore Exchange liegt bei 38,64, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 45,77 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit nur wenigen neutralen Tagen. Die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf die Singapore Exchange unterhalten. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt wird die Singapore Exchange-Aktie aufgrund der charttechnischen, branchenvergleichenden und Sentiment-Analysen mit einem positiven Rating bewertet.