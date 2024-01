Singapore ExchangeADR Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

In den sozialen Netzwerken herrscht derzeit eine überwiegend positive Stimmung unter den Anlegern. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen grün an, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An zwei weiteren Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf die Singapore Exchange diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut".

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Konkret handelte es sich um 2 "Gut"-Signale auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Singapore Exchange bei 9,68 SGD liegt und damit 19,2 Prozent unter dem GD200 (11,98 SGD) liegt. Aus charttechnischer Sicht ist dies ein "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 9,58 SGD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +1,04 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Singapore Exchange-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei der Singapore Exchange festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält die Singapore Exchange für dieses Kriterium daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor konnte die Aktie der Singapore Exchange im letzten Jahr eine Rendite von 12,48 Prozent erzielen. Dies liegt 19,4 Prozent über dem Durchschnitt. In der Branche "Kapitalmärkte" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -7,42 Prozent, und die Singapore Exchange übertrifft diesen Wert um 19,9 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.