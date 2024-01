Singapore ExchangeADR Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Singapore Exchange ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. Dieser Eindruck basiert auf ausgewerteten Äußerungen und Meinungen der vergangenen Wochen, die weder überwiegend positiv noch negativ waren. Daher wird die Einschätzung der Aktie als "neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Positionierung der Singapore Exchange-Aktie. Der RSI7 beträgt 10,26, was als "gut" eingestuft wird, während der RSI25 bei 43,9 liegt und somit als "neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Aktie ein "gutes" Ranking gemäß des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 11,97 SGD für die Singapore Exchange-Aktie, während der letzte Schlusskurs bei 9,83 SGD lag, was einem Rückgang von 17,88 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 9,56 SGD, was nur eine geringfügige Steigerung von 2,82 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs darstellt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "neutrale" Bewertung in der kurzfristigen technischen Analyse.

Hinsichtlich des Sentiments und des Medienrummels zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie bleiben unverändert. Daher wird die Singapore Exchange insgesamt mit einem "neutralen" Rating bewertet.