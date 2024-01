Singapore ExchangeADR Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Für die Singapore Exchange-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 36, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 36,62 weniger volatil als der RSI7, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf die Singapore Exchange ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Auch die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab überwiegend positive Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Singapore Exchange von 9,81 SGD eine -18,18 prozentige Entfernung vom GD200 (11,99 SGD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 9,58 SGD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Singapore Exchange-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Singapore Exchange in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen zu beobachten waren. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass sie aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie ein "Neutral"-Rating.