Singapore Engineering Aktie: Das liegt auf Eis

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien tendenziell ein höheres KGV aufweisen. Im Vergleich zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt das KGV von Singapore Engineering mit 21,87 um 10 Prozent über dem Durchschnitt von 19. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als vergleichsweise teuer angesehen werden kann.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Singapore Engineering in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,25 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -0,9 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +17,16 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -3,07 Prozent, wobei Singapore Engineering um 19,33 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Insgesamt zeigt die Aktie eine starke Performance in Bezug auf den Branchenvergleich und den Industrie-Sektor.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Bei einem RSI von 80 wird die Aktie von Singapore Engineering als "überkauft" eingestuft, während der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, eine "Neutral"-Einschätzung liefert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Singapore Engineering bei 3,71 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,72 SGD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf den GD200. In Bezug auf den GD50, der sich auf die letzten 50 Tage bezieht, ergibt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Singapore Engineering, wobei fundamentale und technische Indikatoren auf unterschiedliche Einschätzungen hinweisen. Anleger sollten daher weitere Informationen und Analysen heranziehen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.