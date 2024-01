Singapore Engineering Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Analyse des Aktienkurses von Singapore Engineering zeigt, dass neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle spielen. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Singapore Engineering auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Singapore Engineering diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Singapore Engineering derzeit bei 3,98 SGD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 3,83 SGD aus dem Handel, was einem Abstand von -3,77 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die aktuelle Differenz bei -10,09 Prozent, was ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine Einstufung als "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Singapore Engineering festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird.

Im Branchenvergleich erzielte Singapore Engineering in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 17 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um -4,44 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +21,44 Prozent im Branchenvergleich. Ebenso übertraf das Unternehmen den Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors um 22,03 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Singapore Engineering ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.