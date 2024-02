Singapore Engineering Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Dividendenrendite der Aktie von Singapore Engineering beträgt derzeit 4,18%, was einen Mehrertrag von 0,26 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt und Verteidigung bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens fallen nur leicht höher aus, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Kommunikation über Singapore Engineering. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer neutralen Bewertung seitens der Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird, was zu einem neutralen Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -2,49% beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt die Abweichung bei +2,89%, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Singapore Engineering im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,89% erzielt, was 23,04% über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" und 22,89% über dem Wertpapierdurchschnitt der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.