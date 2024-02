Singapore EDevelopment Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

In den letzten vier Wochen gab es bei der Aktie von Alset keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene neutral eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) für die Alset-Aktie zeigt einen Wert von 37 für die letzten 7 Tage, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI für die letzten 25 Handelstage liegt bei 59,26, was erneut zu einer neutralen Einstufung führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein neutrales Rating für Alset.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen hauptsächlich positiv. Dies zeigt sich darin, dass das Stimmungsbarometer an vier Tagen in die positive Richtung zeigte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Alset gesprochen, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Alset bei 0,03 SGD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,027 SGD lag, was einem Abstand von -10 Prozent entspricht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,03 SGD, was ebenfalls einer Differenz von -10 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume wird die Aktie somit insgesamt als schlecht bewertet.