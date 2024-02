Singapore EDevelopment Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Alset-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,03 SGD verzeichnet, was einer Abweichung von -16,67 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,025 SGD entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Gleiches gilt, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachtet, da auch hier der letzte Schlusskurs mit 0,025 SGD unter dem gleitenden Durchschnitt von 0,03 SGD liegt, was ebenfalls einer -16,67 Prozentigen Abweichung entspricht. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating beurteilt.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Alset-Aktie betrifft, so hat sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Alset auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Ebene daher mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den 7-Tage-RSI liegt der Wert aktuell bei 60 Punkten, was darauf hinweist, dass Alset weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 59,09 eine ähnliche Entwicklung. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde Alset von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.