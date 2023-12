Singapore EDevelopment Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Alset-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,03 SGD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,032 SGD liegt. Dies entspricht einer Distanz von +6,67 Prozent zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 derzeit bei 0,04 SGD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -20 Prozent als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Was das Sentiment und den Buzz rund um Alset betrifft, gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu Alset zeigt, dass das Unternehmen derzeit durchschnittlich diskutiert wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch das Anleger-Sentiment deutet auf eine neutrale Stimmung hin, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu erkennen sind. Insgesamt wird daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgegeben.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass sowohl der RSI als auch der RSI25 auf ein neutrales Niveau hinweisen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.