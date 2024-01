Singapore EDevelopment Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Alset-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 80 erreicht, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 60, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Alset.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Alset. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über Alset zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch völlig ignoriert wird. Dies führt zu einem insgesamten "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Alset-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,03 SGD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,031 SGD, was einem Unterschied von +3,33 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment wird daher mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.