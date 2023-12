Singapore Airlines Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Singapore Airlines":

Die Aktie von Singapore Airlines bietet aktuell eine Dividendenrendite von 4,4 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Fluggesellschaften bedeutet dies einen Mehrertrag von 0,45 Prozentpunkten. Die Ausschüttungspolitik des Unternehmens wird daher als "Neutral" bewertet, da die Dividenden nur leicht über dem Durchschnitt liegen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Singapore Airlines-Aktie liegt bei 15,63, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 41, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Situation in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Der Schlusskurs der Aktie lag am letzten Handelstag bei 6,47 SGD, was einem Unterschied von -0,31 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 6,28 SGD ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Singapore Airlines-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,31 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der Fluggesellschaftsbranche im Durchschnitt um -11,45 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +34,76 Prozent für Singapore Airlines. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors zeigt sich eine Überperformance von 28,65 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.