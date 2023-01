Singapore Airlines Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Singapore Airlines":

Singapore Airlines, ein Unternehmen aus dem Markt "Fluggesellschaften", notiert aktuell (Stand 04:58 Uhr) mit 5.87 SGD sehr deutlich im Plus (+33.03 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Singapore.

Unsere Analysten haben Singapore Airlines nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Singapore Airlines-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 4,41 SGD. Der letzte Schlusskurs (4,41 SGD) weicht somit 0 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (4,6 SGD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,13 Prozent Abweichung). Die Singapore Airlines-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Singapore Airlines-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Singapore Airlines mit einem Wert von 43,32 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Fluggesellschaften" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 22,16 , womit sich ein Abstand von 96 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Singapore Airlines. Es gab insgesamt sieben positive und zwei negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Singapore Airlines daher eine "Buy"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Buy"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Buy" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Singapore Airlines von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.