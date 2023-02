Singapore Airlines Aktie: Der nächste starke Knaller!

Singapore Airlines, ein Unternehmen aus dem Markt "Fluggesellschaften", notiert aktuell (Stand 10:56 Uhr) mit 5.7 SGD beinahe gleich (+0.12 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Singapore.

Wie Singapore Airlines derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Singapore Airlines ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Fluggesellschaften) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 43,32 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 96 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 22,16 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Singapore Airlines derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 5,4 SGD, womit der Kurs der Aktie (5,7 SGD) um +5,56 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 5,72 SGD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -0,35 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Singapore Airlines investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,8 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Fluggesellschaften einen geringeren Ertrag in Höhe von 27,24 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

