Singapore Airlines Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Aktienkurse werden nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Singapore Airlines auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer jedoch überwiegend positive Themen im Zusammenhang mit Singapore Airlines diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Singapore Airlines zeigte hier interessante Ausprägungen, mit einer durchschnittlichen Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Singapore Airlines liegt bei 54,05, was auf eine als weder überkauft noch -verkauft betrachtete Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Im Branchenvergleich hat Singapore Airlines in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,31 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche im Durchschnitt um -5,75 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +29,06 Prozent im Branchenvergleich für Singapore Airlines. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Singapore Airlines 28,75 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.