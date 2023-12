Singapore Airlines Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Stimmung und das Interesse an Aktien werden nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von langfristigen Stimmungsbildern unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Stimmung rund um die Aktie von Singapore Airlines anhand dieser Faktoren untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Neutral"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Singapore Airlines weist kaum Änderungen auf, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insofern geben wir der Aktie von Singapore Airlines bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Betrachtet man den Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Singapore Airlines-Aktie, beträgt der Wert aktuell 56, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch wir ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 41,67), was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Singapore Airlines.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat Singapore Airlines in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 23,31 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche im Durchschnitt um -7,45 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +30,77 Prozent im Branchenvergleich für Singapore Airlines. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,74 Prozent im letzten Jahr hatte, lag Singapore Airlines 29,05 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Singapore Airlines von 6,42 SGD mit -1,23 Prozent Entfernung vom GD200 (6,5 SGD) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 6,27 SGD auf, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt, da der Abstand +2,39 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Singapore Airlines-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.