Singapore Airlines Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die technische Analyse der Singapore Airlines-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,66 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,23 SGD weicht also um 8,56 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 6,56 SGD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von 10,21 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Rating bedeutet.

Im Branchenvergleich erzielte die Singapore Airlines-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,97 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche im Durchschnitt um -12,64 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +34,61 Prozent für Singapore Airlines entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -9,47 Prozent hatte, liegt Singapore Airlines mit einer Überperformance von 31,44 Prozent deutlich darüber. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass über Singapore Airlines in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren keine besonders positiven oder negativen Themen erkennbar, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt bekommt Singapore Airlines auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers somit eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist die Singapore Airlines-Aktie eine Dividendenrendite von 3,07 Prozent auf, was 2,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Fluggesellschaften" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent hat, wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.