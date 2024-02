Singamas Container Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Singamas Container ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 9,29 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Maschinenbranche. Das Branchen-KGV liegt bei 45,54, was einem Abstand von 80 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird die Singamas Container-Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Singamas Container derzeit eine Dividendenrendite von 5,88 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,57 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Singamas Container weder überkauft noch -verkauft sind. Der RSI liegt bei 60, während der RSI25 bei 44 liegt. Diese Werte führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in sozialen Plattformen und Medien in Bezug auf Singamas Container ist neutral. Die Kommentare und Themen rund um das Unternehmen wurden als neutral bewertet. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.