Sing Tao News Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Sing Tao News-Aktie wird von Experten aufgrund der technischen Analyse negativ bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,42 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,375 HKD liegt, was einer Abweichung von -10,71 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 0,4 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -6,25 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Sing Tao News-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht neutral bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält Sing Tao News daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Die Anlegerstimmung gegenüber Sing Tao News war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Dadurch erhält Sing Tao News eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Sing Tao News-Aktie eine neutrale Bewertung. Der RSI7-Wert beträgt 63,64, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 58,62 liegt, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Somit resultiert insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.