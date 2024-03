Sing Tao News Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt, und dazwischen als neutral. Der RSI der Sing Tao News liegt bei 90, was auf eine „Schlecht“-Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 75,76 und bestätigt ebenfalls eine „Schlecht“-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sing Tao News-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,4 HKD lag. Der letzte Schlusskurs (0.285 HKD) weicht um -28,75 Prozent ab, was zu einer „Schlecht“-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,35 HKD) zeigt einen Abweichung von -18,57 Prozent und erhält somit ein „Schlecht“-Rating. Insgesamt erhält die Sing Tao News-Aktie daher eine „Schlecht“-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, wie die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen zeigt. Auch die besprochenen Themen rund um den Wert waren überwiegend negativ, was zu einer Gesamteinschätzung von „Schlecht“ führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Sing Tao News. Die Aktie erhält daher eine „Neutral“-Bewertung basierend auf der Intensität und Häufigkeit der Diskussionen. Insgesamt wird die Aktie mit einem „Neutral“-Rating bewertet.