Sing Investments, Finance Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Sing Investments & Finance hat eine Dividendenrendite von 6,73 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,47 Prozent. Dies ergibt eine Differenz von +2 im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Verbraucherfinanzierung"-Branche und führt dazu, dass die Aktie von Sing Investments & Finance in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,9, was 59 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,81. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einstufung nach fundamentalen Kriterien.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Sing Investments & Finance in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der Schlusskurs der Sing Investments & Finance-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1 SGD lag, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Die Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche Bewertung, da der letzte Schlusskurs (0,99 SGD) ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,01 Prozent Abweichung) liegt.

Insgesamt erhält die Sing Investments & Finance-Aktie in der technischen Analyse somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.