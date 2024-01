Sing Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Mondi":

Die technische Analyse der Sing-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,35 SGD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 0,34 SGD auf einem ähnlichen Niveau liegt, mit einem Unterschied von -2,86 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,33 SGD, was einem Unterschied von +3,03 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Sing-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral". Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine klaren Veränderungen, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Sing-Aktie ebenfalls als neutral eingestuft, mit einem RSI7-Wert von 37,5 und einem RSI25-Wert von 50. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.