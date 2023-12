Sing Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Sing ist neutral, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Sing-Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Bei Sing wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" lautet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Sing-Aktie liegt bei 71,43, was auf eine "überkaufte" Situation hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 47,37 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" aufgrund des RSI.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sing-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,35 SGD. Der letzte Schlusskurs von 0,335 SGD weicht um -4,29 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf der Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage wird die Sing-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs (0,34 SGD) ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Sing-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating basierend auf den technischen Analysen.