Sind Aktien bei einer Staatsanleihenrendite von 4% überhaupt sinnvoll?

Nachdem der Aktienmarkt seit August einen neuen Abschwung genommen hat, beginnen viele Menschen zu überdenken, ob der Besitz von Aktien weiterhin ein rentables Unterfangen ist. Der S&P 500 durchbrach am Freitag nachbörslich die Marke von 3.900 Punkten und wird am Donnerstagmittag mit 3.757 Punkten gehandelt, was Anleger rund um den Globus zu der Frage veranlasst, ob es sich überhaupt noch… Hier weiterlesen