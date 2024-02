Sinco Aktie: Ruhig bleiben!

Die Sinco hat in den letzten Tagen mit einem Kurs von 0,275 HKD einen positiven Trend verzeichnet und liegt nun +5,77 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -1,79 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie in Bezug auf die charttechnische Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sinco mit einem Wert von 16,94 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitsdienstleister". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, da das Branchen-KGV bei 20,04 liegt, was einen Abstand von 15 Prozent bedeutet. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie. Für die Sinco-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 41,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 32,41, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Sinco in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,68 Prozent erzielt hat, was eine Underperformance von -5,47 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche bedeutet. Im Sektorvergleich liegt die Performance von Sinco 1,71 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.