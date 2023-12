Sinco Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Jcdecaux":

Aktuell bietet die Aktie von Sinco eine Dividendenrendite von 4,26 %. Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister bedeutet dies einen Mehrertrag von 0,46 Prozentpunkten. Die Dividenden des Unternehmens fallen nur leicht höher aus, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Die Anlegerstimmung bezüglich Sinco wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Trotz einiger überwiegend positiver Themen in den vergangenen Tagen, ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung und somit die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Sinco liegt bei 58,62, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt mit einem Wert von 60 eine neutrale Situation an. Insgesamt erhält die Sinco in dieser Kategorie daher eine Einstufung "Neutral".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Sinco festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde registriert, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt.

Zusammenfassend erhält Sinco für diese Stufe insgesamt eine neutrale Bewertung.