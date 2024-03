Sinch Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Sinch befindet sich derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses in einer schlechten Position. Der GD200 des Wertes liegt bei 26 SEK, während der Kurs der Aktie bei 24,525 SEK liegt, was einer Abweichung von -5,67 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 27,34 SEK ergibt eine Abweichung von -10,3 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sinch liegt bei 56,52, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25 beläuft sich auf 64,1, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment für Sinch ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen verbreitet wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Sinch beschäftigt hat.

In den letzten Wochen konnte bei Sinch eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen wurde positiv bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut" für Sinch.