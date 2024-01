Sinch Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Diskussionen rund um Sinch in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen häufen sich insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Sinch bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Bei Sinch wurden positive Auffälligkeiten registriert, was zu einer Bewertung dieses Kriteriums mit "Gut" führt. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Sinch für diese Stufe daher ein "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sinch wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 zeigt an, dass Sinch überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Über- noch Überverkauf an und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Sinch-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung des aktuellen Kurses von 33.275 SEK von dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 25,24 SEK von +31,83 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.