Sincerity Applied Materials Aktie: Jetzt knallt es!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der RSI von Sincerity Applied Materials liegt bei 9,8, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 56,86, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung von "Gut".

Das Stimmungsbild bei Sincerity Applied Materials hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen negative Auffälligkeiten registriert wurden. Daher wird das Stimmungsbild mit "Schlecht" bewertet. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Sincerity Applied Materials daher hinsichtlich des Sentiments und Buzz als "Schlecht" eingestuft.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Sincerity Applied Materials auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass diese neutral waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Sincerity Applied Materials derzeit bei 0,12 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,11 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -8,33 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da die Aktie derzeit einen Abstand von -31,25 Prozent aufweist.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Sincerity Applied Materials auf Basis der beiden Zeiträume.