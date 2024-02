Sincere Watch Aktie: Aus und vorbei!

Die Aktie von Sincere Watch Hong Kong hat in den letzten 12 Monaten eine Dividendenrendite von 0 % erzielt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,66 % als niedrig eingestuft wird. Dies führt dazu, dass die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0.034 HKD der Sincere Watch Hong Kong etwa -15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, dem GD200, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz ebenfalls bei -15 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sincere Watch Hong Kong liegt bei 33,33, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 65 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,43 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -10,67 Prozent eine Underperformance von -10,75 Prozent darstellt. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Rendite von 16,21 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.