Sincap Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Sincap beträgt das aktuelle KGV 26, was im Vergleich zu durchschnittlichen KGV von 21 in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" zeigt, dass Sincap derzeit überbewertet ist. Daher erhält die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Sincap mit einer Rendite von -28,57 Prozent mehr als 20 Prozent darunter. Die "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -9,07 Prozent. Sincap liegt mit 19,51 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt Sincap eine mittlere Aktivität im Netz und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einstufung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Sincap verläuft aktuell bei 0,01 SGD, während der Aktienkurs selbst bei 0.005 SGD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -50 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt einen Abstand von -50 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.