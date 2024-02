Sincap Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Banc of California":

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sincap wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Sincap weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50 an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was Sincap insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt einbringt.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Sincap eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich erzielte Sincap in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -28,57 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -19,7 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche und 18,94 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors. Somit erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Sincap in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung der Anleger-Stimmung.