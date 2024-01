Sinarmas Land Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Sinarmas Land-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,19 SGD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,174 SGD (-8,42 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Der letzte Schlusskurs von 0,18 SGD liegt nahe dem 50-Tages-Durchschnitt (-3,33 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sinarmas Land-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 62,07 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 von 58,46 zeigt ebenfalls keine Über- oder Unterbewertung und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

Die Kommunikation über Sinarmas Land in den sozialen Medien zeigt keine klare Veränderung in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment und den Buzz. Die Anleger waren ebenfalls neutral eingestellt und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Anlegerstimmung führt.